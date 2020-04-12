Якщо в Азербайджані треба поїхати в маркет, потрібно відправити повідомлення на спеціальний номер і у відповідь отримати смс-дозвіл.

Про це заявив голкіпер азербайджанського Сабаїла Олександр Рибка.

"Як проходить карантин для жителів Азербайджану? Я завжди на зв'язку з Києвом, тому можу сказати, що тут він жорсткіше. У дворі нашого будинку є магазин, туди можна вийти без проблем. Якщо треба поїхати в маркет, потрібно відправити повідомлення на спеціальний номер і у відповідь отримати смс-дозвіл. Я вже два рази виїжджав за такою схемою. Хлопці знайомі кажуть, що в місті є блокпости. Буває, зупиняють машини і можуть перевірити, чи є у тебе смс з дозволом на виїзд. Так що краще відправити смс, ніж потім зіткнутися з проблемами.

Які ще введені обмеження? У магазин можна тільки в масці, в рукавичках, руки обробляють антисептиком. Коли тільки починався карантин, можна було на набережній побігати, пограти на майданчику в баскетбол. Зараз все огородили парканом і ввели заборону. У Києві, кажуть, можна побігати по Оболонській набережній. Тут такого немає", - зазначив Рибка.