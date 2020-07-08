Ібрагімович: Я старий, це не секрет, але вік - всього лише цифри

Нападник Мілана Златан Ібрагімович вказав на свою значущість для клубу.

Про це розповів сам форвард.

«Я старий, це не секрет! Але вік - всього лише цифри. Я добре працюю і сьогодні зіграв більше, ніж в минулому матчі. Я добре себе почуваю і намагаюся всіляко допомагати команді.

Єдиний мінус полягає в тому, що мені платять тільки як гравцеві! Якби я був тут з першого дня сезону, ми б завоювали чемпіонство.

Наступний сезон? Подивимось, подивимось. У мене є ще місяць, щоб насолодитися цим. Зараз все відбувається в дивній обстановці, і ми не можемо вплинути на цю ситуацію.

Мені дуже подобається в Мілані. Мені 38 років, фізика вже не та, але я підходжу до цього з розумом і не намагаюся робити те ж, що робив в 20 років», - сказав Ібрагімович.