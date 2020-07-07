Лечче Шахова сенсаційно перемогло Лаціо у 31 турі Серії А

Шахов весь матч провів на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 7 липня, у 31 турі італійської Серії А Лечче українця Євгена Шахова зустрічалося з Лаціо.

Гості змогли забити швидкий гол. На тридцятій хвилині господарі зрівняли рахунок. Наприкінці першого тайму Манкосу у складі Лечче не реалізував пенальті. А на старті другого тайму все ж господарі вийшли вперед - відзначився Лучоні.

Українець Євген Шахов весь матч провів на лаві запасних.

Чемпіонат Італії - Серія А

31 тур, 7 липня

Лечче - Лаціо 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Кайседо, 1:1 - 30 Бабакар, 2:1 - 47 Лучоні

Раніше, Маліновський потрапив до збірної туру Серії А.