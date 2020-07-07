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Рух вдома програв Агробізнесу у 20 турі Першої ліги

Сьогодні 18:54 563 0
Волочиський клуб став першим, який має отримати кошти від Смалійчука
Рух вдома програв Агробізнесу у 20 турі Першої ліги
#Рух, #Агробізнес

Джерело - Чемпіон.

У перенесеному матчі 20-го туру Першої ліги львівський Рух зазнав домашньої поразки від Агробізнесу.

На старті зустрічі Копина забив швидкий гол. Далі команди обмінялися забитими голами. У другому таймі гості змогли переломити хід гри. Спочатку Семенець зрівняв рахунок, а через сім хвилин Когут вивів вперед Агробізнес. Матч завершився з рахунком 3:2 на користь Агробізнесу.

Чемпіонат України - Перша ліга
20 тур, 7 липня

Рух - Агробізнес 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 9 Копина, 1:1 - 28 Когут, 2:1 - 29 Брікнер, 2:2 - 63 Семенець, 2:3 - 70 Когут

Раніше, Смалійчук вже за перемогу над Рухом пропонує 600 тисяч гривень.

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