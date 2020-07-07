Трансфер форварда в Барселону стає все менш імовірним

Міланський Інтер хоче найближчим часом запропонувати новий контракт форварду Лаутаро Мартінесу.

Про це повідомляє Football Italia.

Клуб запропонує 22-річному аргентинцеві угоду з зарплатою в більш ніж 5 мільйонів євро за сезон. Зараз Лаутаро заробляє 2,4 мільйона євро в рік.

Раніше Барселона активно намагалася підписати Мартінеса, однак Інтер відмовився продавати гравця. У нинішньому контракті форварда прописана клаусула розміром в 111 мільйонів євро, однак термін її дії закінчується сьогодні.

У нинішньому сезоні на рахунку Мартінеса 12 голів в 26 матчах Серії А.

Раніше, Реал хоче перехопити Мартінеса у Барселони.