Реал хоче перехопити Мартінеса у Барселони

Джерело - football24.ua.
Керівництво Реала намагається переманити нападника Інтера Лаутаро Мартінеса.
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
На 22-річного таланта Інтера вже давно претендує Барселона, та і сам аргентинець не приховує свого бажання пограти разом із Мессі та компанією. Міланський клуб розуміє весь ажіотаж навколо свого гравця, тому вимагає у потенційних покупців близько 110 млн євро.
У нинішньому сезоні Серії А Мартінес забив 11 м'ячів в 22 матчах.
Раніше повідомлялося, що Барселона узгодила контракт з Мартінесом.