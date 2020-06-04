Реал хоче перехопити Мартінеса у Барселони

Лаутаро Мартінес може змінити клуб

Керівництво Реала намагається переманити нападника Інтера Лаутаро Мартінеса.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

На 22-річного таланта Інтера вже давно претендує Барселона, та і сам аргентинець не приховує свого бажання пограти разом із Мессі та компанією. Міланський клуб розуміє весь ажіотаж навколо свого гравця, тому вимагає у потенційних покупців близько 110 млн євро.

У нинішньому сезоні Серії А Мартінес забив 11 м'ячів в 22 матчах.

Раніше повідомлялося, що Барселона узгодила контракт з Мартінесом.