Став відомий новий головний тренер Полісся

Житомирське Полісся новий сезон в чемпіонаті України в Першій лізі почне з новим головним тренером.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Новим наставником колективу з Житомира став Сергій Шищенко. Уже відбулося і представлення нового тренера.

Під час презентації було оголошено, що у команди буде новий спонсор, а гравцям піднімуть зарплати. Ім’я спонсора невідомо, але є інформація, що, Анатолія Безсмертного, який підвищив Полісся в класі, нові спонсори попросили змінити на нового фахівця.

Шищенко раніше працював тренером в донецькому Металурзі, кам’янській Сталі, Іллічівці та Шахтарі (U-19). Також фахівець був головним тренером в Буковині та Миколаєві, з яким він працював в сезоні-2018/2019 і в першій частині сезону-2019/20.

Нагадаємо, один з лідерів Другої ліги підписав ексгравця збірної України.