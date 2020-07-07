Джерело - meta-ratings.com.ua.
Житомирське Полісся новий сезон в чемпіонаті України в Першій лізі почне з новим головним тренером.
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Новим наставником колективу з Житомира став Сергій Шищенко. Уже відбулося і представлення нового тренера.
Під час презентації було оголошено, що у команди буде новий спонсор, а гравцям піднімуть зарплати. Ім’я спонсора невідомо, але є інформація, що, Анатолія Безсмертного, який підвищив Полісся в класі, нові спонсори попросили змінити на нового фахівця.
Шищенко раніше працював тренером в донецькому Металурзі, кам’янській Сталі, Іллічівці та Шахтарі (U-19). Також фахівець був головним тренером в Буковині та Миколаєві, з яким він працював в сезоні-2018/2019 і в першій частині сезону-2019/20.
Нагадаємо, один з лідерів Другої ліги підписав ексгравця збірної України.