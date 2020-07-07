Матч Дніпро-1 – ФК Львів відбудеться у Тернополі

Визначилось місце матчу Дніпро-1 – ФК Львів

Матч 30-го туру УПЛ Дніпро-1 - Львів відбудеться на Тернопільському міському стадіоні.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Дніпро-1 просив про проведення матчу в Дніпрі, однак УПЛ не вирішила цього зробити.

Відзначимо, що матч 25-го туру Favbet Ліги між ПФК Львів і Дніпром-1, в якому номінальним господарем виступали львів'яни, провели в Дніпрі. Причиною для перенесення стала складна епідеміологічна ситуація на заході України.

Очікувалося, що і матч-відповідь також проведуть на полі Дніпро-Арени через неможливість проводити матчі у Львові в зв'язку з непростою епідеміологічною ситуацією в регіоні.

Нагадаємо, Супряга та Булеца принесли Дніпру-1 перемогу над Олімпіком в 29 турі УПЛ.