Вердер зіграв у результативну нічию з Гайденгаймом і залишився у Бундеслізі

Завершився сезон у Бундеслізі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 6 липня, у другому матчі у боротьбі за збереження перепустки у Бундеслізі Гайденгайм приймав Вердер.

У першому матчі, який відбувся 2 липня, була зафіксована нульова нічия.

На старті зустрічі завдяки автоголу Вердер вийшов вперед. На 85-ій хвилині Кляйндінст зрівняв рахунок. У компенсовані хвилини матчу обмінялися забитими голами - 2:2. За сумою двох матчів завдяки забитим голам на виїзді Вердер здолав Гайденгайм і залишився у Бундеслізі.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

Другий матч, 6 липня

Гайденгайм - Вердер 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 3 Тоєркауф, 1:1 - 85 Кляйндінст, 1:2 - 90+4 Аугустінссон, 2:2 - 90+7 Кляйндінст (пен)