Льоріс відреагував на конфлікт із Соном

Конфлікт гравці Тоттенгема Уго Льоріса і Сон Хин Міна є частиною футболу.

Про це розповів голкіпер лондонського клубу.

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"Це залишиться в роздягальні. За її межами ви можете говорити все, що захочете. Всі гравці поважають один одного. Те, що сталося між мною і Соном, - це частина футболу. У цьому немає ніяких проблем. В кінці гри ви могли бачити, що ми більш ніж задоволені бути частиною команди і тим, що ми перемогли", - сказав Льоріс.