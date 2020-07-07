Льоріс відреагував на конфлікт із Соном

Джерело - sport.ua.
Конфлікт гравці Тоттенгема Уго Льоріса і Сон Хин Міна є частиною футболу.
Про це розповів голкіпер лондонського клубу.
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"Це залишиться в роздягальні. За її межами ви можете говорити все, що захочете. Всі гравці поважають один одного. Те, що сталося між мною і Соном, - це частина футболу. У цьому немає ніяких проблем. В кінці гри ви могли бачити, що ми більш ніж задоволені бути частиною команди і тим, що ми перемогли", - сказав Льоріс.
Нагадаємо, Тоттенгем переміг Евертон у 33 турі АПЛ.