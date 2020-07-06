Карпати отримали преміальні за нічию зі Львовом

Кожен гравець отримав по 4400 гривень

Гравці Карпат отримали преміальні за нічию 1:1 з Львовом в 28-му турі УПЛ.

Про це повідомляє Профутбол.

Кожен гравець отримав по 4400 гривень. При цьому не відомо, чи отримали премію всі гравці, чи тільки ті, хто виходив на поле в тому матчі.

Нагадаємо, матч зі Львовом став для Карпат єдиним після відновлення сезону. Найближчим часом львівський клуб буде офіційно знято з нинішнього розіграшу УПЛ за дві неявки на матчі.

Раніше, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.