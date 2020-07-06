 Карпати отримали преміальні за нічию зі Львовом | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати отримали преміальні за нічию зі Львовом

Вчора 23:40 970 0
Кожен гравець отримав по 4400 гривень
Карпати отримали преміальні за нічию зі Львовом
#Карпати

Джерело - sport.ua.

Гравці Карпат отримали преміальні за нічию 1:1 з Львовом в 28-му турі УПЛ.

Про це повідомляє Профутбол.

Кожен гравець отримав по 4400 гривень. При цьому не відомо, чи отримали премію всі гравці, чи тільки ті, хто виходив на поле в тому матчі.

Нагадаємо, матч зі Львовом став для Карпат єдиним після відновлення сезону. Найближчим часом львівський клуб буде офіційно знято з нинішнього розіграшу УПЛ за дві неявки на матчі.

Раніше, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.

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