Карпати отримали преміальні за нічию зі Львовом

Джерело - sport.ua.
Гравці Карпат отримали преміальні за нічию 1:1 з Львовом в 28-му турі УПЛ.
Про це повідомляє Профутбол.
Кожен гравець отримав по 4400 гривень. При цьому не відомо, чи отримали премію всі гравці, чи тільки ті, хто виходив на поле в тому матчі.
Нагадаємо, матч зі Львовом став для Карпат єдиним після відновлення сезону. Найближчим часом львівський клуб буде офіційно знято з нинішнього розіграшу УПЛ за дві неявки на матчі.
Раніше, Карпати хочуть грати наступного сезону в Першій лізі.