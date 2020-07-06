УПЛ планує створити свій телеканал

Джерело - Tribuna.com.
Нині в Українській Прем'єр-лізі активно обговорюється можливе створення свого телеканалу.
Про це повідомляє Трибуна.
Робоча назва - UPL.tv.
Планується, що телеканал буде показувати або частину, або всі матчі УПЛ. Сам телеканал буде дочірнім підприємством УПЛ.
Головною метою створення телеканалу є збільшення доходів клубів від телетрансляцій. Канал покликаний створити конкуренцію нинішнім трансляторам УПЛ - телеканалам Футбол і медіахолдингу 1+1.
Нагадаємо, Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ.