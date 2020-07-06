УПЛ планує створити свій телеканал

Робоча назва телеканалу - UPL.tv

Нині в Українській Прем'єр-лізі активно обговорюється можливе створення свого телеканалу.

Про це повідомляє Трибуна.

Робоча назва - UPL.tv.

Планується, що телеканал буде показувати або частину, або всі матчі УПЛ. Сам телеканал буде дочірнім підприємством УПЛ.

Головною метою створення телеканалу є збільшення доходів клубів від телетрансляцій. Канал покликаний створити конкуренцію нинішнім трансляторам УПЛ - телеканалам Футбол і медіахолдингу 1+1.

Нагадаємо, Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ.