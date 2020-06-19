Яремчук повністю відновився від травми

Президент Гента прокоментував стан Романа Яремчук

Форвард збірної України та Гента Роман Яремчук зміг повністю відновитися від травми.

Про це розповів президента бельгійського клубу Іван Де Вітте.

"У нас є успішний і талановитий бомбардир Роман Яремчук, який вже повністю відновився після травми і, що називається, рветься в бій", – розповів Вітте.

У січні Яремчуку зробили операцію на ахілі. У поточному сезоні Роман зіграв за свій клуб у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, колишній нападник Динамо може замінити Яремчука у Генті.