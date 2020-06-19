 Яремчук повністю відновився від травми | Футбол | Champion.com.ua
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Яремчук повністю відновився від травми

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Яремчук повністю відновився від травми
#Яремчук, #Гент

Джерело - zbirna.com.

Форвард збірної України та Гента Роман Яремчук зміг повністю відновитися від травми.

Про це розповів президента бельгійського клубу Іван Де Вітте.

 "У нас є успішний і талановитий бомбардир Роман Яремчук, який вже повністю відновився після травми і, що називається, рветься в бій", – розповів Вітте.

У січні Яремчуку зробили операцію на ахілі. У поточному сезоні Роман зіграв за свій клуб у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, колишній нападник Динамо може замінити Яремчука у Генті.

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