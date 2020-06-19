Яремчук повністю відновився від травми

Джерело - zbirna.com.
Форвард збірної України та Гента Роман Яремчук зміг повністю відновитися від травми.
Про це розповів президента бельгійського клубу Іван Де Вітте.
"У нас є успішний і талановитий бомбардир Роман Яремчук, який вже повністю відновився після травми і, що називається, рветься в бій", – розповів Вітте.
У січні Яремчуку зробили операцію на ахілі. У поточному сезоні Роман зіграв за свій клуб у 30 матчах, в яких забив 17 голів і віддав 4 результативні передачі.
Нагадаємо, колишній нападник Динамо може замінити Яремчука у Генті.