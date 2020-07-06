Кривбас може об’єднатися із Гірником

Кривбас може відновити своє існування у наступному сезоні

Джерело - Чемпіон.

У наступному сезоні можу відродитися криворізький Кривбас.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Питанням відновлення Кривбасу займається тренер Гірника Сергій Мазур. Швидше за все, з двох клубів зроблять один. Гірник припинить існування.

З 2015 року Мазур - офіційний власник Кривбасу, йому належить бренд клубу.

Є ймовірність, що в сезоні 2020/2021 команда почне виступи не в Другій, а в Першій лізі.

Відзначимо, Гірник завершив поточний сезон Другої ліги на 4-му місці, яке не дозволяє підвищитися в класі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під робочої зустрічі закликав відродити криворізький Кривбас.