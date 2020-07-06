Кривбас може об’єднатися із Гірником

Джерело - Чемпіон.
У наступному сезоні можу відродитися криворізький Кривбас.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Питанням відновлення Кривбасу займається тренер Гірника Сергій Мазур. Швидше за все, з двох клубів зроблять один. Гірник припинить існування.
З 2015 року Мазур - офіційний власник Кривбасу, йому належить бренд клубу.
Є ймовірність, що в сезоні 2020/2021 команда почне виступи не в Другій, а в Першій лізі.
Відзначимо, Гірник завершив поточний сезон Другої ліги на 4-му місці, яке не дозволяє підвищитися в класі.
Нагадаємо, Володимир Зеленський під робочої зустрічі закликав відродити криворізький Кривбас.