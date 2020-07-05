Шахтар Вернидуба розгромив Торпедо та очолив чемпіонат Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Шахтар Солігорськ, який очолює українець Юрій Вернидуб, здобув переконливу перемогу над Торпедо-БелАЗ в рамках 16 туру Вищої ліги Білорусі.
Ця перемога допомогла підопічним Вернидуба очолити турнірну таблицю, маючи в своєму пасиві стільки ж залікових пунктів, що і БАТЕ - 30.
Чемпіонат Білорусі - Вища ліга
16 тур, 5 липня
Торпедо-БелАЗ - Шахтар Солігорськ 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 12 Іванович, 0:2 - 57 Лісакович, 1:2 - 77 Прємудров, 1:3 - 83 Лісакович, 1:4 - 85 Подстрєлов
Нагадаємо, Шахтарю Вернидуба можуть істотно скоротити фінансування.