Шахтар Вернидуба розгромив Торпедо та очолив чемпіонат Білорусі

За Торпедо виступає український воротар Родіон Сямук

Джерело - Чемпіон.

Шахтар Солігорськ, який очолює українець Юрій Вернидуб, здобув переконливу перемогу над Торпедо-БелАЗ в рамках 16 туру Вищої ліги Білорусі.

Ця перемога допомогла підопічним Вернидуба очолити турнірну таблицю, маючи в своєму пасиві стільки ж залікових пунктів, що і БАТЕ - 30.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

16 тур, 5 липня

Торпедо-БелАЗ - Шахтар Солігорськ 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Іванович, 0:2 - 57 Лісакович, 1:2 - 77 Прємудров, 1:3 - 83 Лісакович, 1:4 - 85 Подстрєлов

Нагадаємо, Шахтарю Вернидуба можуть істотно скоротити фінансування.