Шахтар дасть гравцям коротку відпустку

Джерело - Чемпіон.
Донецький Шахтар вирішив надати невеликий відпочинок своїм гравцям.
Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.
Важливо: Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ
"У матчах з претендентами на срібло Шахтар створює рівні умови. Наближеним до основи складом грав із Зорею, з Динамо.
Так буде і з Десною, перед якою лише 2 футболістам дадуть канікули. І лиш потім усій основі. Тижневу відпустку гравці проводитимуть в Україні. Включно з бразильцями", – написав Бурбас.
Нагадаємо, Шахтар достроково виграв чемпіонат України, а вчора, 4 липня, обіграв Динамо (3:2) в останньому Класичному поточного сезону.