Шахтар дасть гравцям коротку відпустку

Донецький Шахтар вирішив надати невеликий відпочинок своїм гравцям.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у своєму Twitter.

Важливо: Шахтар в яскравому матчі переміг Динамо в 29 турі УПЛ

"У матчах з претендентами на срібло Шахтар створює рівні умови. Наближеним до основи складом грав із Зорею, з Динамо.

Так буде і з Десною, перед якою лише 2 футболістам дадуть канікули. І лиш потім усій основі. Тижневу відпустку гравці проводитимуть в Україні. Включно з бразильцями", – написав Бурбас.