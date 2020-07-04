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Мораес вказав причину переходу у Шахтар

Сьогодні 14:31 979 0
Жуніор Мораес прокоментував перехд у Шахтар
Мораес вказав причину переходу у Шахтар
#Мораес, #Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Форвард збірної України Жуніор Мораес назвав причини свого трансферу з Динамо у Шахтар.

Про це розповів сам футболіст.

"Я б міг багато розповісти про цей перехід, але знаючи, до чого це може привести, я певний час мовчав. Але сьогодні я спокійно можу сказати, що я пережив чудовий період у Динамо. Пишаюся тим, що грав у цьому клубі.

Але правда у тому, що у нас були непорозуміння з президентом (Ігорем Суркісом – прим.). Думаю, те, як обговорювалось продовження мого контракту, було зневажливо і некоректно. Тоді я і прийняв рішення, що я не буду підписувати нову угоду з Динамо і почав шукати новий виклик. З'явився інтерес з боку Шахтаря. Було складно прийняти це рішення. Все таки це був перехід з клубу головного суперника "гірників". Проте, моя сім'я вже добре адаптувалася в Україні і я звик до чемпіонату. Можливо, переїжджати в іншу країну було б ризиком. А Шахтар був ідеальним місцем, щоб зробити крок вперед. Це був правильний вибір.

В останні місяці контракту з Динамо я був у кабінеті Суркіса більше, ніж за всі 2,5 роки. Коли ми почали переговори про продовження контракту, він передав певну суму через адвоката. І все. Я не прийняв цю пропозицію. Коли з'явилися новини про інтерес до мене з боку Шахтаря, він почав абсолютно неадекватно зі мною говорити. Він більше переймався тим, щоб я не переходив у Шахтар, ніж за те, щоб я залишився у Динамо. Я йому сказав, що ще нічого не підписував з "гірниками", але не казав, що не буду підписувати. Я дійсно нічого не підписував", – сказав Мораес.

Нагадаємо, Шахтар зіграв внічию із Зорею у 28 турі УПЛ.

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