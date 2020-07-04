Ексгравець Динамо перейшов у кіпрський клуб

Тає Тайво буде грати у чемпіонаті Кіпру

Колишній лівий захисник Динамо і збірної Нігерії Тає Тайво підписа контракт з кіпрським клубом Докса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

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Відомо, що в новій команді 35-річний ветеран буде виступати під 33 номером. Про терміни трудової угоди не повідомляється.

У Доксу Тайво перейшов на правах вільного агента.

Тайво грав у Динамо на правах оренди з 2012 по 2013 роки. Зіграв 31 матч у всіх турнірах, забив 1 гол (Шахтарю) і віддав 4 ассисти.