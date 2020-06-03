Тайво: Суркіс дивовижний чоловік

Тає Тайво прокоментував відносити з Ігором Суркісом

Президент Динамо Ігор Суркіс завжди виконував свої обіцянки.

Про це розповів колишній гравець київського клубу Тає Тайво.

"Президент клубу - ух, не можу згадати його ім'я, але він дивовижний чоловік, просто прекрасний. Якщо він щось пообіцяв - не сумнівайтеся, це буде зроблено. Він все для тебе владнає. У Динамо був дійсно чудовий період. Я б хотів скористатися цією можливістю і подякувати президенту Динамо за те, що дав мені шанс переїхати в Україну і грати за цей великий клуб. Дякую", - сказав Тайво.

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Тає Тайво грав у Динамо на правах оренди з 2012 по 2013 роки. Зіграв 31 матч у всіх турнірах, забив 1 гол (Шахтарю) і віддав 4 ассисти.