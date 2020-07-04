Челсі відновив переговори із Вілліаном

Челсі планує залишити Вілліана

Челсі розпочав новий раунд перемовин із вінгером Вілліаном щодо продовження співпраці.

Про це повідомляє Goal.

Контракт Вілліана з Челсі чинний до фактичного завершення сезону. Менеджмент лондонців готовий підписати нову угоду з досвідченим вінгером, але запропонує максимум 2-річний контракт.

Натомість Вілліан хотів би отримати угоду на 3 роки. Нещодавно ветеран нібито відхилив пропозицію з Китаю і хоче залишитися в Лондоні. Якщо перемовини з Челсі не увінчаються успіхом, то 31-річний бразилець може опинитися в Тоттенгемі або Арсеналі.

У нинішньому сезоні Вілліан провів 41 матч у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів і віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ.