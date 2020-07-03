У Динамо Брест спалах коронавірусу

Шість гравців Динамо Брест могли захворіти на коронавірус, серед них український захисник Євген Хачеріді.

Про це повідомляє By.tribuna.

Гравці з групи ризику залишились удома й не поїхали на поєдинок проти Смолевич. Більшість із них – на самоізоляції. Український хавбек Олександр Нойок навіть потрапив до лікарні, але вже виписаний звідти.

Натомість у Хачеріді запідозрили коронавірус. Окрім того, на сумнозвісний COVID-19 могли захворіти й члени технічного персоналу Динамо-Брест.

Відзначимо, що в сезоні-2020 Євген Хачеріді провів 8 матчів у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що у брестському Динамо спалах коронавірусу.