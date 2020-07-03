Корінтіанс домовився з Динамо щодо відстрочки платежу за Сідклея

Український клуб вирішив піти назустріч проханню бразильського

Керівництво бразильського Корінтіанса погодило з босами київського Динамо питання перенесення першого платежу по оренді 27-річного лівого фулбека Сідклея.

Про це повідомляє Globoesporte.

Відзначається, що спочатку клуби намітили, що Корінтіанс заплатить Динамо 500 тисяч євро за оренду Сідклея, зробивши це чотирма платежами. Перший повинен був відбутися в березні, однак через пандемію коронавірусу і кризу, що наступила в результаті цього, бразильський клуб попросив про відстрочку, яка була прийнята "біло-синіми".

Поки невідомо, коли Корінтіанс виплатить Динамо першу частину траншу за оренду Сідклея, але три інших заплановані на серпень, жовтень і грудень.

Також наголошується, що в контракті Сідклея міститься опція про можливість викупу футболіста Корінтіансом за 4,4 мільйона євро. Втім, поки подібна опція здається малоймовірною, оскільки Сідклей не здатний скласти належну конкуренцію іншим футболістам команди на цій позиції.

Нагадаємо, Динамо попросило УАФ і МОЗ пустити уболівальників на фінал Кубка України.