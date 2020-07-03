Заховайло: Підказувати Суркісу не потрібно

Агент - про можливі зміни у Динамо

Голос уболівальників і спеціалістів у Динамо чують, але він не впливає на ухвалення рішень.

Про це заявив футбольний менеджер та агент В’ячеслав Заховайло.

"Чи є шанси, що літом відбудуться серйозні кадрові зміни в Динамо? Неетично обговорювати рішення президента клубу. Почнемо з того, що Динамо - це приватна власність. Ігор Михайлович має право роби так, як вважає за потрібне. Голос уболівальників і спеціалістів у клубі чують, але він не впливає на ухвалення рішень. Лише створює тиск, але не більше того. Не хочу зараз давати поради. Тим паче, коли їх ніхто не просить. Що вирішать у Динамо згодом, мене не дуже турбує. Мені цікаво, як ці рішення вплинуть на підсумковий результат. Карти роздали вже давно. Якщо команда виконає завдання, буде один сценарій, якщо не виконує - інший. Про це в інтерв’ю відкрито заявляє Ігор Суркіс. Нам йому підказувати не потрібно. Я, крім того, не даю поради безкоштовно", - зазначив Заховайло.

Нагадаємо, Динамо попросило УАФ і МОЗ пустити уболівальників на фінал Кубка України.