Всі футболісти київського Динамо повинні задуматися над своєю грою.

Про це заявив футбольний менеджер та агент В’ячеслав Заховайло.

"Хто найбільше заслужив на критику у Динамо? Не хочу називати конкретних імен, але всі футболісти Динамо повинні задуматися над своєю грою. Мені, на жаль, здається (дуже хочу помилятися), що Динамо - це банда розгодованих мажорів. Хі-хі-ха-ха, татуювання, дівчата… Таке враження, що вони лише роблять вигляд, що в них є амбіції. Проте я їм не вірю. Повторюся, дуже хочу помилятися, але виглядає, що київські футболісти весело лежать у теплій ванні. Хоча на публіці показують, що все навпаки.

Втім, у мене закрадаються сумніви. Це суто моя суб’єктивна думка. Можливо, я ображений на гравців… Якщо футболісти доведуть зворотне та дадуть результат, я заберу свої слова назад", - зазначив Заховайло.