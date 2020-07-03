Андрій Тлумак незабаром повернеться до роботи

Головний тренер Волині Андрій Тлумак повністю одужав від коронавірусу.

Про це повідомляє sport.ua

Результат чергового тесту на наявність коронавірусу в Андрія Тлумака дав негативний виявився негативним.

У його асистента, Андрія Сапуги, також не виявлено COVID-19, і обидва фахівця зможуть повернутись до своїх обов'язків. Щоправда, керувати командою вони зможуть лише в наступному турі через рекомендації лікарів.

Раніше, Тлумак назвав терміни повернення у футбол.

Нагадаємо, Волинь завдяки голу Кожанова переграла Оболонь Бровар у 21 турі Першої ліги.