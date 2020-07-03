Садовий пообіцяв фінансувати академію Карпат

Місто Львів готове профінансувати футбольну академію Карпат.

Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

"Прикро бачити, як дорослі дядьки кидають забавки, які їм набридли. ФК Карпати – це частина історії Львова. Впевнений, що "леви" залишаться і відродяться, попри амбіції власників. Але через ці проблеми можуть постраждати діти, які сьогодні навчаються в футбольній академії Карпат. А це 800 учнів.

Місто не може фінансувати приватний клуб, тим більше, якщо він належить одним з найбагатших людей країни. Але місто може взяти на свій баланс і знайти кошти на утримання футбольної академії. Це офіційна заява.

Готовий до обговорення пропозиції з власниками клубу, фанатами та депутатами. Зрештою, саме футбольна академія може стати основою для відродження львівських Карпат", – розповів Садовий.