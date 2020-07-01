Джерело - ua-football.com.
Головний тренер Волині Андрій Тлумак, який недавно здав позитивний тест на коронавірус, вказав на стан свого здоров'я.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Я вже в четвертий раз здав тест, чекаю на його результати. Зізнаюся, три дня відчував себе погано, було важко. Але зараз, слава Богу, вже краще, йду на поправку. Але як і раніше перебуваю на самоізоляції.
Думаю, ще тиждень точно не зможу брати участь в тренувальному процесі команди", - розповів Тлумак.
Нагадаємо, Волинь завдяки голу Кожанова переграла Оболонь Бровар у 21 турі Першої ліги.