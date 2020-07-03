У Динамо вказали на проблеми у захисті

Три основних гравці лінії захисту Динамо можуть не зіграти у матчі проти Шахтаря.

Про це розповів асистент головного тренера киян м.

"Ми сильно постраждали в захисній лінії – троє основних захисників не зможуть узяти участі в матчі з Шахтарем. Миколенко, імовірніше, у тому числі. Попов стовідсотково не гратиме в цьому матчі. Щодо решти – подивимося. Рахунок часу іде на години, подивимося, чи вдасться нам отримати ще когось перед грою з Шахтарем", - розповів Євтушенко.