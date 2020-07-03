Барселона знайшла спосіб повернути Неймара

Неймар може повернутися у Барселону

Керівництво Барселони бажає повернути нападника Неймара, який нині виступає за французький ПСЖ.

Про це повідомляє Cuatro.

Іспанський клуб планує здійснити трансфер бразильця вже цього літа. Однак через фінансову кризу "синьо-гранатові" не зможуть дозволити собі витратити велику суму грошей.

Тому частиною угоди можуть стати футболісти Барселони Антуан Грізманн і Філіпе Коутінью, які перейдуть в ПСЖ в разі проведення успішних переговорів.

Нагадаємо, Барселона визначила долю Неймара.

Раніше повідомлялося, що Неймар бажає залишити ПСЖ.