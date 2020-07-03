Барселона знайшла спосіб повернути Неймара

Джерело - isport.ua.
Керівництво Барселони бажає повернути нападника Неймара, який нині виступає за французький ПСЖ.
Про це повідомляє Cuatro.
Іспанський клуб планує здійснити трансфер бразильця вже цього літа. Однак через фінансову кризу "синьо-гранатові" не зможуть дозволити собі витратити велику суму грошей.
Тому частиною угоди можуть стати футболісти Барселони Антуан Грізманн і Філіпе Коутінью, які перейдуть в ПСЖ в разі проведення успішних переговорів.
Нагадаємо, Барселона визначила долю Неймара.
Раніше повідомлялося, що Неймар бажає залишити ПСЖ.