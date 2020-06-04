 Барселона визначила долю Неймара | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона визначила долю Неймара

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Неймар не перейде у Барселону під час літнього трансферного вікна
Барселона визначила долю Неймара
#Неймар, #ПСЖ, #Барселона

Джерело - espreso.tv.

Барселона відмовилась від купівлі бразильського форварда французького ПСЖ Неймара.

Про це повідомляє Sport.es.

Барселона відмовилася від трансферу Неймара через те, що ПСЖ вимагає за нього 175 млн євро та не погоджується включати в угоду інших гравців.

Натомість, каталонці вирішили переорієнтуватися на придбання аргентинського форварда італійського Інтера Лаутаро Мартінеса, за якого потрібно заплатити 111 млн євро.

Неймар перейшов до ПСЖ у 2017 році з Барселони за 222 млн євро та став найдорожчим футболістом світу.

Контракт Неймара з ПСЖ розрахований до літа 2022 року. У нинішньому сезоні Ліги 1 на рахунку форварда 18 голів і 9 асистів у 24 матчах.

Раніше повідомлялося, що Неймар бажає залишити ПСЖ.

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