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Названі міста, у яких збірна України зіграє в Лізі націй

Сьогодні 16:11 334 0
Суперниками збірної України будуть Швейцарія, Німеччина та Іспанія
Названі міста, у яких збірна України зіграє в Лізі націй
#Україна, #Ліга Націй

Джерело - УАФ.

Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) затвердив місця проведення домашніх поєдинків національної збірної України у групі А4 Ліги націй 2020/21. 

Про це повідомляє прес-служба організації.

З урахуванням рекомендацій УЄФА та пропозицій тренерського штабу національної збірної України були затверджені наступні місця проведення домашніх матчів:

Україна – Швейцарія, 3 вересня 2020 року – місто Львів, стадіон Арена Львів

Україна – Німеччина, 10 жовтня 2020 року – місто Київ, НСК Олімпійський

Україна – Іспанія, 13 жовтня 2020 року – місто Київ, НСК Олімпійський

Резервне місце проведення для усіх трьох матчів – місто Харків, ОСК Металіст.

Календар матчів групи А4 Ліги націй 2020/21

1 тур, 03.09.2020

Німеччина – Іспанія

Україна – Швейцарія. Львів. "Арена Львів". 21:45

2 тур, 06.09.2020

Іспанія – Україна

Швейцарія – Німеччина

3 тур, 10.10.2020

Іспанія – Швейцарія

Україна – Німеччина. Київ. НСК "Олімпійський". 21:45

4 тур, 13.10.2020

Німеччина – Швейцарія

Україна – Іспанія. Київ. НСК "Олімпійський". 21:45

5 тур, 14.11.2020

Німеччина – Україна

Швейцарія – Іспанія

6 тур, 17.11.2020

Іспанія – Німеччина

Швейцарія – Україна

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