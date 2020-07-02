Названі міста, у яких збірна України зіграє в Лізі націй

Джерело - УАФ.
Виконавчий комітет Української асоціації футболу (УАФ) затвердив місця проведення домашніх поєдинків національної збірної України у групі А4 Ліги націй 2020/21.
Про це повідомляє прес-служба організації.
З урахуванням рекомендацій УЄФА та пропозицій тренерського штабу національної збірної України були затверджені наступні місця проведення домашніх матчів:
Україна – Швейцарія, 3 вересня 2020 року – місто Львів, стадіон Арена Львів
Україна – Німеччина, 10 жовтня 2020 року – місто Київ, НСК Олімпійський
Україна – Іспанія, 13 жовтня 2020 року – місто Київ, НСК Олімпійський
Резервне місце проведення для усіх трьох матчів – місто Харків, ОСК Металіст.
Календар матчів групи А4 Ліги націй 2020/21
1 тур, 03.09.2020
Німеччина – Іспанія
Україна – Швейцарія. Львів. "Арена Львів". 21:45
2 тур, 06.09.2020
Іспанія – Україна
Швейцарія – Німеччина
3 тур, 10.10.2020
Іспанія – Швейцарія
Україна – Німеччина. Київ. НСК "Олімпійський". 21:45
4 тур, 13.10.2020
Німеччина – Швейцарія
Україна – Іспанія. Київ. НСК "Олімпійський". 21:45
5 тур, 14.11.2020
Німеччина – Україна
Швейцарія – Іспанія
6 тур, 17.11.2020
Іспанія – Німеччина
Швейцарія – Україна
Нагадаємо, Мілевський жорстко потролив Андрія Шевченка в Іnstagram.