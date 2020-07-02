Рикун виділив потенціал Супряги

Форвард Дніпро-1 Владислав Супряга має серйозний потенціал, щоб стати хорошим нападником.

Про це розповів ексфутболіст Дніпра та Металіста Олександр Рикун.

"Супряга у мене б рази 2-3 сам на сам тільки в першому таймі виходив. Там така швидкість, він 20 метрів запасу дає.

Мені здається, що він навіть швидший за молодого Венглинського. Думаю, потенціал у нього серйозний.

Тільки дивлюся, що випускають не так часто. Може знають, що його в майбутньому київське Динамо назад забере", - сказав Рикун.