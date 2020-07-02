У Барселоні готові до продажу Грізманна

Антуана Грізманн може покинути Барселону

Президент Барселони Хосеп Марія Бартомеу не задоволений грою нападника команди Антуана Грізманн.

Про це повідомляє AS.

Глава каталонського клубу розчарований результативністю і проблемами француза з адаптацією в команді, тому готовий розглянути варіант з продажем гравця.

Відзначимо, що Барселона відстає від Реала на один бал, до того ж, мадридський клуб має матч в запасі.

Раніше, Барселона у матчі трьома пенальті не змогла переграти Атлетіко у 33 турі Ла-Ліги.

Нагадаємо, Мессі забив 700 гол у кар’єрі.