У Барселоні готові до продажу Грізманна

Джерело - footboom.com.
Президент Барселони Хосеп Марія Бартомеу не задоволений грою нападника команди Антуана Грізманн.
Про це повідомляє AS.
Глава каталонського клубу розчарований результативністю і проблемами француза з адаптацією в команді, тому готовий розглянути варіант з продажем гравця.
Відзначимо, що Барселона відстає від Реала на один бал, до того ж, мадридський клуб має матч в запасі.
Раніше, Барселона у матчі трьома пенальті не змогла переграти Атлетіко у 33 турі Ла-Ліги.
Нагадаємо, Мессі забив 700 гол у кар’єрі.