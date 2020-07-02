Каштру очікує важкого матчу з Динамо

Динамо вийде на матч з Шахтарем надзвичайно вмотивованим, оскільки бореться за місце у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.

"Звичайно, цей матч є важливим для нас. Немає жодного класико у світі, що не мало б ваги для команд, які беруть у ньому участь. Коли підходимо до гри, ми не дивимось на турнірну таблицю.

Ми поважаємо суперника і знаємо, що слід продемонструвати свою найкращу гру, аби обійти Динамо. Ця команда зараз змагається за друге місце, щоб потрапити до кваліфікації Ліги чемпіонів. Знаємо, які труднощі на нас чекають.

Перед нами буде дуже мотивований, налаштований опонент. Намагаємось підготуватися до поєдинку якнайкраще, знаємо, якою є відповідальність, і готуємось до неї", - відзначив Каштру.