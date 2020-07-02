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Рух не заплатив штраф за невикористання мячів Select

Сьогодні 14:59 768 0
Рух ігнорує офіційні м'ячі Першої ліги
Рух не заплатив штраф за невикористання мячів Select
#Рух, #ПФЛ

Джерело - sportarena.com.

Рух досі не заплатив штраф в розмірі 225 тис гривень за невикористання офіційних м'ячів ПФЛ від Select.

Про це повідомляє Sport Arena.

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ПФЛ штрафувала львівський клуб на 25 тисяч гривень за кожен домашній матч без використання м'ячів. Всі зустрічі вдома Рух грав ще в 2019 році.

При цьому УАФ не наклала заборону на реєстрацію Рухом гравців, хоч і клуб не гасить борг вже більше півроку.

У 2020 році Рух ще не проводив домашні матчі - найближчий матч вдома Рух проведе проти запорізького Металурга 4 липня.

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