Рух не заплатив штраф за невикористання мячів Select

Рух ігнорує офіційні м'ячі Першої ліги

Рух досі не заплатив штраф в розмірі 225 тис гривень за невикористання офіційних м'ячів ПФЛ від Select.

Про це повідомляє Sport Arena.

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ПФЛ штрафувала львівський клуб на 25 тисяч гривень за кожен домашній матч без використання м'ячів. Всі зустрічі вдома Рух грав ще в 2019 році.

При цьому УАФ не наклала заборону на реєстрацію Рухом гравців, хоч і клуб не гасить борг вже більше півроку.

У 2020 році Рух ще не проводив домашні матчі - найближчий матч вдома Рух проведе проти запорізького Металурга 4 липня.