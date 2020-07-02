Челсі після матчу із Вест Гемом надіявся вийти на третє місце в АПЛ.

Про це розповів півзахисник лондонського клубу Вілліан.

"Результат матчу нас розчарував. Наш план полягав у тому, щоб перемогти, і ми упустили шанс вийти на третє місце. Зараз ми націлені на суботній матч, нам потрібно здобути домашню перемогу. Зараз не час скаржитися.

Кожен матч зараз для нас повинен бути як фінал, щоб за підсумками сезону забезпечити собі місце в Лізі чемпіонів. Ми заслуговуємо цього. Команда повинна зберегти цю позицію", - сказав Вілліан.