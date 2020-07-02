Джерело - vorskla.com.ua.
Півзахисник Ібрахім Кане підписав новий контракт з Ворсклою.
Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.
"Йому виповнилось лише 20, а про нього вже говорить вся футбольна Україна. Менш, ніж за два роки перебування в стані "біло-зелених" талановитий малійський півзахисник Ібрахім Кане своєю екстраординарною грою привернув увагу до своєї персони з боку багатьох фахівців та футбольних опонентів.
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Півфінальна гра Кубка України 2019/2020 взагалі стала одкровенням. Здавалось, малієць встигає скрізь, і, якщо буде потрібно з легкістю відбігає ще один матч без перерви", - йдеться в повідомленні.
Термін нової угоди з футболістом розраховано на чотири роки.
Раніше, Ворскла продовжила контракт з одним із лідерів команди.