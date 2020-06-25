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Сабо: Нападник Ворскли нагадав мені молодого Шевченка

Сьогодні 20:33 1102 0
Йожеф Сабо прокоментував гру Ібрахіма Кане
Сабо: Нападник Ворскли нагадав мені молодого Шевченка
#Сабо, #Ворскла, #Кане

Джерело - footboom.com.

Малійський нападник Ворскли Ібрахім Кане продемонстрував хороший футбол у кубковому матчі проти Маріуполя.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо.

"З приходом Юрія Максимова в полтавську Ворсклу команда поступово перетворюється, додає у майстерності, демонструє гідну за змістом гру. Думаю, що головні успіхи ворсклян попереду. Дуже пристойно виглядав 20-річний малієць Ібрахім Кане. Фрагментами він нагадав мені молодого Андрія Шевченка - хороший дриблінг, швидкість, мислення. Хлопець сміливо йде на двох-трьох захисників, має поставленим ударом, здорово допомагає захисту.

Що стосується воротаря полтавчан, то тут коментарі зайві - в 16 років проявити холоднокровність, витримку і відбити три удари - це багато чого варте", - розповів Сабо.

Нагадаємо, Ворскла обіграла Маріуполь у серії пенальті та вийшла у фінал Кубка України.

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