Сабо: Нападник Ворскли нагадав мені молодого Шевченка

Малійський нападник Ворскли Ібрахім Кане продемонстрував хороший футбол у кубковому матчі проти Маріуполя.

Про це розповів екстренер Динамо Йожеф Сабо.

"З приходом Юрія Максимова в полтавську Ворсклу команда поступово перетворюється, додає у майстерності, демонструє гідну за змістом гру. Думаю, що головні успіхи ворсклян попереду. Дуже пристойно виглядав 20-річний малієць Ібрахім Кане. Фрагментами він нагадав мені молодого Андрія Шевченка - хороший дриблінг, швидкість, мислення. Хлопець сміливо йде на двох-трьох захисників, має поставленим ударом, здорово допомагає захисту.

Що стосується воротаря полтавчан, то тут коментарі зайві - в 16 років проявити холоднокровність, витримку і відбити три удари - це багато чого варте", - розповів Сабо.