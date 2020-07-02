Андрій Ярмоленко забив відмінний гол у ворота Челсі в 32 турі АПЛ.

Про це розповів півзахисник Вест Гема Майкл Антоніо.

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"Гол Ярмоленка відмінний. Ви бачили це на протязі сезонів. Коли він ріже кут під ліву ногу, він обов'язково проб'є в дальній кут. Він завжди робить так. Це дуже складно зупинити. Це доводить, який хороший склад ми маємо і те, що ми не повинні знаходитися на тому місці, де ми зараз.

Ця перемога дає нам впевненість і віру. Це не просто перемога. Це перемога над командою, яка бореться за Лігу чемпіонів. Якщо ми перемогли Челсі, то можемо обіграти і інші команди", - відзначив Антоніо.