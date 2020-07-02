Райс: Ярмоленко показав трохи магії

Півзахисник Вест Гема Деклан Райс виділив заслугу Андрія Ярмоленка у перемозі над Челсі.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я був трохи втомлений, припустився помилки, сфолив і давши можливість Вілліану нанести удар зі штрафного. І ти думаєш: "О, ні, що відбувається?"

Але завдяки Антоніо, у якого ще залишилися сили, він запустив м'яч на Ярмоленка, а той показав трохи магії", - сказав Райс.