Райс: Ярмоленко показав трохи магії

Джерело - tribuna.com.
Півзахисник Вест Гема Деклан Райс виділив заслугу Андрія Ярмоленка у перемозі над Челсі.
Про це розповів сам футболіст.
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"Я був трохи втомлений, припустився помилки, сфолив і давши можливість Вілліану нанести удар зі штрафного. І ти думаєш: "О, ні, що відбувається?"
Але завдяки Антоніо, у якого ще залишилися сили, він запустив м'яч на Ярмоленка, а той показав трохи магії", - сказав Райс.
Нагадаємо, гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ.