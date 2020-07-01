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Мессі забив 700 гол у кар’єрі

Сьогодні 11:44 699 0
Ліонель Мессі досягнув неймовірного бомбардирського рекорду
Мессі забив 700 гол у кар’єрі
#Мессі, #Барселона

Джерело - Чемпіон.

Нападник Барселони Ліонель Мессі забив у ворота Атлетико 700-й гол у кар'єрі.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Мессі реалізував одинадцятиметровий у матчі 33-го туру Ла-Ліги проти Атлетіко, який він пробив "паненкою".

Загалом Ліонель Мессі забив 630 голів у 724 матчах за Барселону. Також на його рахунку 70 м'ячів в 138 матчах за збірну Аргентини.

У нинішньому сезоні форвард зіграв за іспанський клуб 37 матчів, забив 27 голів та віддав 21 результативну передачу.

Нагадаємо, Барселона у матчі трьома пенальті не змогла переграти Атлетіко у 33 турі Ла-Ліги.

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