 Продаж стадіону Чорноморця може зірватися | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ
Сьогодні 00:09 1618
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні
Сьогодні 07:00 368 1
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Сьогодні 05:29 2249
Мотор дізнався своїх суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів
Вчора 21:10 775
Рух готовий фінансово допомогти львівським Карпатам
Вчора 20:55 1058
Чемпіон світу WBC погодився на бій з українським боксером
Вчора 20:25 3729
Будківський подав скаргу на російський клуб, який не виплатив йому зарплату
Вчора 19:40 892
Усик відібрав у Вайлдера друге місце у рейтингу WBA
Вчора 19:25 3554
Франков: Побачимо, чи захоче Шахтар мочити Динамо
Вчора 17:25 1784 1
Арум назвав дату бою Ломаченко – Лопес
Вчора 13:29 1867
Блоги
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі
Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі Андрій Твердохліб
Сьогодні 05:29 2244
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео
Екс-гравець Динамо на вулиці побився з колишньою дружиною - з'явилося скандальне відео Valeriy Ruchka
Вчора 21:21 4093
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами
Франков порівняв Мессі та Суареса з українськими селянами Valeriy Ruchka
Вчора 12:17 1086 1
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА
Визначили найкращий данк десятиріччя за версією ФІБА Valeriy Ruchka
Вчора 10:57 834
8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012
8 років тому на Олімпійському зіграли фінальний матч Євро-2012 Valeriy Ruchka
Вчора 09:26 837
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота
Каргбо забив перший гол за Динамо...Щоправда у власні ворота Андрій Твердохліб
28.06.2020 20:22 1485
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр
Відео дня. Один з найкращих голів в історії. 6 років тому Хамес сотворив свій шедевр Андрій Твердохліб
28.06.2020 19:39 2697
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі Андрій Твердохліб
28.06.2020 17:29 1251
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті
Ломаченко виграв кваліфікацію в автодрифті Valeriy Ruchka
28.06.2020 16:42 2466
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова.
Про збірну: її тренерів, Євро 2012 та Словенію-99. Горяїнов проти Кандаурова. Valeriy Ruchka
28.06.2020 14:46 1211
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:58 Футбол Арсенал - Норвіч 4:0. Огляд матчу 73
11:47 Футбол Райс: Ярмоленко показав трохи магії 125
11:33 Футбол У Барселоні готові до продажу Грізманна 239
11:19 Футбол Продаж стадіону Чорноморця може зірватися 173
10:57 Футбол Валенсія - Атлетік 0:2. Огляд матчу 182
10:46 Футбол Бишовець: Сьомін для мене не існує як людина і як тренер 895
10:30 Бокс Ломаченко може провести бій перед поєдинком з Лопесом 1017
10:13 Футбол Ярмоленко перервав ганебну "суху" серію 397
09:59 Футбол Евертон - Лестер 2:1. Огляд матчу 311
09:45 Футбол Сане прибув у Мюнхен для проходження медогляду в Баварії 281
09:32 Футбол Моєс: Я знав, що Ярмо може забити 430
09:16 Футбол Пластун порадив Михайліченку перейти у Андерлехт 400
08:56 Футбол Вест Гем - Челсі 3:2. Огляд матчу 493
08:46 Футбол Чигринський допоміг АЕКу перемогти ПАОК у чемпіонаті Греції 484
08:27 Футбол Сассуоло обіграло Фіорентину, Мілан врятувався у матчі з СПАЛом. Результати 29 туру Серії А 237
08:12 Футбол Вільярреал обіграв Бетіс, нічия Леванте та Вальядоліда. Результати 33 туру Ла-Ліги 431
07:00 Футбол Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 368 1
05:29 Блог Відео дня. Ярмоленко на 90 -й хвилині забиває перможний гол у ворота Челсі 2249
00:09 Футбол Гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ 1618
1 Липня 2020
23:42 Футбол Реброва визнано тренером року в Угорщині 1623
23:26 Футбол Голова Львівської ОДА закликав бізнес допомогти Карпатам 1579
23:09 Баскетбол Барселона звільнила головного тренера 1857
22:55 Бокс Хейні: Арум не хоче, щоб я боксував з Ломаченком 2393
22:40 Футбол Інтер декласував Брешію, Болонья зіграла внічию з Кальярі у 29 турі Серії А 504
22:25 Футбол Гранада переграла Алавес, Атлетік переміг Валенсію у 33 турі Ла-Ліги 1603

Продаж стадіону Чорноморця може зірватися

Сьогодні 11:19 173 0
Рішення про арешт оскаржать у суді
Продаж стадіону Чорноморця може зірватися
#Чорноморець

Джерело - liga.net.

Купівля стадіону Чорноморець американською компанією Allrise Capital Inc. перебуває під загрозою зриву, оскільки на арену накладено арешт.

Про це повідомляє Лига.net.

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на стадіон 11-го червня. Фонд гарантування вкладів, який займався продажем стадіону Чорноморець, оскаржить це рішення.

У четвер, 2-го липня, оскарження розгляне Київський апеляційний суд. 3-го липня фонд планує подати клопотання про скасування арешту до Шевченківського районного суду.

У фонді наполягають на тому, що за українським законодавством заборонено накладати арешт на майно, яке належить неплатоспроможному банку. Стадіон Чорноморець був активом Імексбанку, його арешт кілька разів визнавався незаконним.

Раніше повідомлялося, що компанія з США хоче купити Чорноморець.

Коментарі ()