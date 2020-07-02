Рішення про арешт оскаржать у суді

Купівля стадіону Чорноморець американською компанією Allrise Capital Inc. перебуває під загрозою зриву, оскільки на арену накладено арешт.

Про це повідомляє Лига.net.

Шевченківський районний суд Києва наклав арешт на стадіон 11-го червня. Фонд гарантування вкладів, який займався продажем стадіону Чорноморець, оскаржить це рішення.

У четвер, 2-го липня, оскарження розгляне Київський апеляційний суд. 3-го липня фонд планує подати клопотання про скасування арешту до Шевченківського районного суду.

У фонді наполягають на тому, що за українським законодавством заборонено накладати арешт на майно, яке належить неплатоспроможному банку. Стадіон Чорноморець був активом Імексбанку, його арешт кілька разів визнавався незаконним.

Раніше повідомлялося, що компанія з США хоче купити Чорноморець.