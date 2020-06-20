Раніше ця компанія викупила стадіон Чорноморця

Одеський футбольний клуб Чорноморець хоче придбати інвестиційний фонд з США Allrise Capital, який не так давно купив стадіон Чорноморець.

Про це повідомив представник американської компанії Ігор Перун.

Перун заявив, що після покупки стадіону, до нього звернулося керівництво Allrise Capital з питання можливості придбання однойменного одеського футбольного клубу.

Американці заявили, що хочуть втілити в життя ідею відродження одеського футболу. Перун їм відповів, що ідея хороша, але її реалізація вимагає великих капіталовкладень.

У компанії Allrise Capital відповіли, що питань з фінансуванням не повинно виникнути і попросили Перуна організувати зустріч з президентом Чорноморця Леонідом Клімовим.

Перун стверджує, що вже відбулася зустріч членів Allrise Capital з представником Клімова, який пообіцяв, що протягом трьох днів з американцями зв'яжеться він або сам Клімов.

Нагадаємо, Гельзін хоче перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець.