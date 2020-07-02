Джерело - zbirna.com.
Український вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко забив переможний гол у ворота Челсі у 32 турі АПЛ.
Про це повідомляє zbirna.com.
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Останній раз українець забивав за "молотобійців" 28 вересня 2019 року Борнмуту. З того часу він провів 11 матчів і протягом 559 хвилин не відзначався голами.
Також це перший гол Ярмоленко в АПЛ після виходу на заміну.
У цьому сезоні 30-річний футболіст забив 4 голи і зробив 1 асист в 17 матчах.
Нагадаємо, гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ.