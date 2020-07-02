Моєс: Я знав, що Ярмо може забити

Девід Моєс прокоментував гол Андрія Ярмоленка

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс вірив у гол Андрія Ярмоленка у матчі з Челсі.

Про це розповів сам шотландський спеціаліст.

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"Я знав, що Ярмо може забити! Він робить це на кожному тренуванні, тому ми знали, що він здатний це зробити", - прокоментував Моєс переможний гол Ярмоленка.

Після перемоги над Челсі Вест Гем набрав 30 очок та піднявся на 16 місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, гол Ярмоленка приніс перемогу Вест Гему над Челсі у 32 турі АПЛ.