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АЕК із Чигринським вийшов у фінал Кубка Греції

Вчора 23:31 479 0
Дмитро Чигринський побореться за трофей у Греції
АЕК із Чигринським вийшов у фінал Кубка Греції
#АЕК, #Чигринський, #Аріс

Джерело - Чемпіон.

АЕК зіграв унічию з Арісом в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Греції.

Перший півфінальний матч був зіграний ще на початку березня і завершився перемогою АЕКа з рахунком 2:1.

Господарі поля відкрили рахунок в середині другого тайму, а у компенсований час забили вдруге. Проте Марко Лівая за мить до фінального свистка перевів гру в овертайм, а на 102-й хвилині оформив дубль. Підсумкова нічия вивела АЕК у фінал.

Відзначимо, що Дмитро Чигринський  провів на полі увесь матч.

Кубок Греції
1/2 фіналу, матч-відповідь

Аріс – АЕК  2:2 (перший матч – 1:2)

Голи: 1:0 – 57 Мансіні, 2:0 – 90+3 Дігіні, 2:1 – 90+6 Лівая, 2:2 – 102 Лівая

Раніше повідомлялося, що Чигринський завершить сезон в АЕКу.

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