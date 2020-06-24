АЕК із Чигринським вийшов у фінал Кубка Греції

Дмитро Чигринський побореться за трофей у Греції

Джерело - Чемпіон.

АЕК зіграв унічию з Арісом в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Греції.

Перший півфінальний матч був зіграний ще на початку березня і завершився перемогою АЕКа з рахунком 2:1.

Господарі поля відкрили рахунок в середині другого тайму, а у компенсований час забили вдруге. Проте Марко Лівая за мить до фінального свистка перевів гру в овертайм, а на 102-й хвилині оформив дубль. Підсумкова нічия вивела АЕК у фінал.

Відзначимо, що Дмитро Чигринський провів на полі увесь матч.

Кубок Греції

1/2 фіналу, матч-відповідь

Аріс – АЕК 2:2 (перший матч – 1:2)

Голи: 1:0 – 57 Мансіні, 2:0 – 90+3 Дігіні, 2:1 – 90+6 Лівая, 2:2 – 102 Лівая

Раніше повідомлялося, що Чигринський завершить сезон в АЕКу.