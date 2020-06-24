АЕК із Чигринським вийшов у фінал Кубка Греції

Джерело - Чемпіон.
АЕК зіграв унічию з Арісом в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Греції.
Перший півфінальний матч був зіграний ще на початку березня і завершився перемогою АЕКа з рахунком 2:1.
Господарі поля відкрили рахунок в середині другого тайму, а у компенсований час забили вдруге. Проте Марко Лівая за мить до фінального свистка перевів гру в овертайм, а на 102-й хвилині оформив дубль. Підсумкова нічия вивела АЕК у фінал.
Відзначимо, що Дмитро Чигринський провів на полі увесь матч.
Кубок Греції
1/2 фіналу, матч-відповідь
Аріс – АЕК 2:2 (перший матч – 1:2)
Голи: 1:0 – 57 Мансіні, 2:0 – 90+3 Дігіні, 2:1 – 90+6 Лівая, 2:2 – 102 Лівая
Раніше повідомлялося, що Чигринський завершить сезон в АЕКу.