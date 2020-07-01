Інтер декласував Брешію, Болонья зіграла внічию з Кальярі у 29 турі Серії А

Брешія пропустила шість голів на виїзді

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 липня, у 29 турі італійської Серії А Інтер вдома приймав Брешію, а Болонья - Кальярі.

Інтер забив шість голів у ворота аутсайдера. Болонья та Кальярі не виявили сильнішого.

Чемпіонат Італії - Серія А

29 тур, 1 липня

Болонья - Кальярі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Барроу, 1:1 - 46 Сімеоне

Інтер - Брешія 6:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 5 Янг, 2:0 - 20 Санчес, 3:0 - 45 Д’Амброзіо, 4:0 - 52 Гальярдіні, 5:0 - 83 Еріксен, 6:0 - 88 Кандрева

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