Карпати можуть не дограти УПЛ через брак коштів

У Карпатах повідомили про тяжке фінансове становище клубу

Наступний матч Карпат проти Маріуполя, як і інші матчі в УПЛ, можуть не відбутися через брак коштів у львівського клубу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Через епідеміологічну ситуацію у Львові Карпати свої матчі мають грати у гостях. Такий виїзд обійдеться у 1,5 млн. У клубу таких коштів немає.

"Олег Смалійчук тривалий час перебував в Києві і намагався зустрітися із представниками та власниками компанії Крісал Холдінгс, аби викупити їхню частку клубу чи домовитися про спільне фінансування. Наскільки мені відомо, зустріч не відбулася. Також друга сторона жодним чином не реагувала на офіційні листи від Олега Смалійчука з ідентичними пропозиціями.

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Не секрет, що в клубу були тривалі фінансові труднощі, ми рік виживали без фінансування. Зараз у Карпат буквально нема власних ресурсів та резервів для продовження життєдіяльності, всі можливі варіанти вичерпані. Необхідна солідна дотація, адже карантинні форс-мажори ніяким чином не можна було передбачити під час формування і так урізаного та скромного бюджету. Після зміни власника компанії Менділ Лімітед, Олег Смалійчук прилетів до Львова та оперативно закрив низку проблемних питань. Зараз боргів перед командою нема, більше того, гравці отримали матеріальне заохочення за проявлений характер у львівському дербі. Однак після відсутності діалогу з компанією Крісал Холдінгс, Олег Смалійчук повідомив мене, що має можливість фінансувати клуб на свої 50%, оскільки є простим бізнесменом, а не олігархом. Відповідно, наразі у нас нема можливості виїхати на гру в Маріуполь. Дуже сподіваюся, що представники Крісал Холдінгс нарешті звернуть увагу на нашу проблему і вступлять в конструктивний переговорний процес", - розповів виконавчий директор клубу Ростислав Ящишин.

Раніше повідомлялося, що Карпати цього тижня знімуться з УПЛ.