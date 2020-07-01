Боруссія представила нову форму

Джерело - Чемпіон.
Дортмундська Боруссія показала нову домашню форму на сезон-2020/21.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Новий комплект виконаний в традиційних жовто-чорних кольорах. Спереду на футболці хаотично розміщені рвані чорні смуги.
Marco Reus, I choose you ⚡️⚽️ pic.twitter.com/u4GtPrfHDX— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 1, 2020
Look good, feel good 👌 pic.twitter.com/gR4o81XQdO— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 1, 2020
⚠️ HIGH VOLTAGE: BU⚡️⚡️ WITH BVB pic.twitter.com/fPZNyoTQvU— Borussia Dortmund (@BlackYellow) July 1, 2020
Нагадаємо, Фавр залишиться у Боруссії на наступний сезон.