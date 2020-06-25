Фавр залишиться у Боруссії на наступний сезон

У Боруссії вирішили не змінювати тренера

Наставник Боруссії Дортмунд Люсьєн Фавр продовжить тренувати команду у наступному сезону.

Про це розповів генеральний директор німецького клубу Міхаель Цорк.

"Ми почнемо новий сезон в тому ж "сузір'ї". Ми знову маємо наміри атакувати. У нас дуже хороші довірчі відносини всередині, і ми обов'язково проведемо переговори про продовження контракту, коли прийде потрібний момент", - сказав Цорк.

Фавр працює з командою з 2018 року. Його контракт діє до літа 2021-го.

Нагадаємо, Боруссія підписала контракт з Меньє.