Фавр залишиться у Боруссії на наступний сезон

Джерело - sport.ua.
Наставник Боруссії Дортмунд Люсьєн Фавр продовжить тренувати команду у наступному сезону.
Про це розповів генеральний директор німецького клубу Міхаель Цорк.
"Ми почнемо новий сезон в тому ж "сузір'ї". Ми знову маємо наміри атакувати. У нас дуже хороші довірчі відносини всередині, і ми обов'язково проведемо переговори про продовження контракту, коли прийде потрібний момент", - сказав Цорк.
Фавр працює з командою з 2018 року. Його контракт діє до літа 2021-го.
Нагадаємо, Боруссія підписала контракт з Меньє.